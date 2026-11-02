Подмосковная компания представила во Вьетнаме комплектующие для протезирования
Группа компаний «МЕТИЗ» из Московской области провела серию практических семинаров во Вьетнаме и представила свою продукцию на местной выставке. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Подмосковья.
«МЕТИЗ» разрабатывает и производит комплектующие для протезирования.
«На семинарах сотрудники компании продемонстрировали технологии изготовления культеприёмной гильзы и протеза предплечья, а также особенности работы с коленными модулями. Пользователям установили эти комплектующие. Завершающим этапом стала выставка, в которой компания участвовала вместе с местными партнерами. На ней представили разработки «МЕТИЗ» для использования в протезировании», – рассказали в ведомстве.
Продукция компании применяется более чем в 50 странах. Как отметили в «МЕТИЗ», во Вьетнаме доступность современных протезных решений – актуальная проблема из-за высокой стоимости комплектующих. Российские разработки могут расширить возможности специалистов и пользователей. Фото: компания «МЕТИЗ»