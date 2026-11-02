На ж/д станции в Солнечногорске провели акцию «Сохрани себе жизнь»
Областная акция «Сохрани себе жизнь», направленная за снижение травматизма на объектах железнодорожной инфраструктуры, состоялась на станции Подсолнечная в Солнечногорске. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
В акции приняли участие сотрудники окружной администрации и РЖД, представители Административно-пассажирской инспекции, активисты молодёжного центра «Подсолнух» и волонтёры.
«Пассажирам и пешеходам напомнили, как вести себя на платформе, чтобы не подвергать жизнь опасности, а также объяснили, почему переходить железную дорогу можно только в специально оборудованных местах и сняв наушники», — говорится в сообщении.В ходе акции гражданам раздали тематические информационные брошюры.
Ранее сообщалось, что в Московской области действует комплекс мер поддержки волонтёров. Он включает страхование жизни и здоровья на время проведения акций, помощь в организации мероприятий, консультирование по открытию и ведению дел НКО, выдачу грантов на реализацию проектов и многое другое. Подробнее об этом можно прочесть по ссылке.