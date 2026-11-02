На ж/д станции в Солнечногорске провели акцию «Сохрани себе жизнь»

02 ноября 2026, 11:40

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск

Областная акция «Сохрани себе жизнь», направленная за снижение травматизма на объектах железнодорожной инфраструктуры, состоялась на станции Подсолнечная в Солнечногорске. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





В акции приняли участие сотрудники окружной администрации и РЖД, представители Административно-пассажирской инспекции, активисты молодёжного центра «Подсолнух» и волонтёры.





«Пассажирам и пешеходам напомнили, как вести себя на платформе, чтобы не подвергать жизнь опасности, а также объяснили, почему переходить железную дорогу можно только в специально оборудованных местах и сняв наушники», — говорится в сообщении.