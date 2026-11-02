В подмосковном комплексе по переработке отходов спасли черепаху
Красноухая черепаха оказалась на сортировочной ленте комплекса по переработке отходов (КПО) «Нева» в Солнечногорске. Животное спасли бдительные сотрудники. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Живую черепаху заметили в цехе разгрузки. Питомца вытащили из мусора, обработали ранки и поселили в аквариуме с черепашками, ранее спасёнными в КПО.
«Сейчас животное обживается в новой компании», — говорится в сообщении.Сотрудники КПО отметили, что животных иногда выбрасывают в мусорные баки или оставляют у контейнерных площадок, и призвали никогда так не делать, потому что это жестоко. Если питомец больше не нужен, следует обратиться в профильные сообщества или к зооволонтёрам.