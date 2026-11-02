В подмосковном комплексе по переработке отходов спасли черепаху

02 ноября 2026, 12:04

оригинал Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Красноухая черепаха оказалась на сортировочной ленте комплекса по переработке отходов (КПО) «Нева» в Солнечногорске. Животное спасли бдительные сотрудники. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.





Живую черепаху заметили в цехе разгрузки. Питомца вытащили из мусора, обработали ранки и поселили в аквариуме с черепашками, ранее спасёнными в КПО.





«Сейчас животное обживается в новой компании», — говорится в сообщении.