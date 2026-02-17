Подмосковная молодёжь отметила День Российских студенческих отрядов

17 февраля 2026, 20:55

В Московской области отметили День Российских студенческих отрядов, который каждый год празднуют 17 февраля. Активисты студотрядов встретились с министром информации и молодёжной политики региона Екатериной Швелидзе в неформальной обстановке.





Участники встречи обсудили насущные вопросы, поделились результатами работы и наметить планы.

«Пять лет назад мы вместе начали большой путь – выстраивали работу, придумывали проекты, помогали ребятам расти. Я очень горжусь тем, какими вы стали! Вы огромная команда, сегодня это уже более 200 отрядов и 7500 бойцов. Три года подряд наше отделение – лучшее в Центральном федеральном округе, и это наша общая заслуга. Вы выбрали правильный путь созидания и взаимопомощи», – отметила Швелидзе.

