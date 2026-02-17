Подмосковная молодёжь отметила День Российских студенческих отрядов
В Московской области отметили День Российских студенческих отрядов, который каждый год празднуют 17 февраля. Активисты студотрядов встретились с министром информации и молодёжной политики региона Екатериной Швелидзе в неформальной обстановке.
Участники встречи обсудили насущные вопросы, поделились результатами работы и наметить планы.
«Пять лет назад мы вместе начали большой путь – выстраивали работу, придумывали проекты, помогали ребятам расти. Я очень горжусь тем, какими вы стали! Вы огромная команда, сегодня это уже более 200 отрядов и 7500 бойцов. Три года подряд наше отделение – лучшее в Центральном федеральном округе, и это наша общая заслуга. Вы выбрали правильный путь созидания и взаимопомощи», – отметила Швелидзе.За чашкой чая представители разных направлений познакомили со своей деятельностью. Командир штаба Государственного университета просвещения Владислав Шевелёв рассказал о поездке во Всероссийский детский центр «Океан», о работе вожатым, детских подарках, которые хранят тепло летних смен, о дружбе, завязавшейся на Всероссийском фестивале «PRO-вожатый» в Санкт-Петербурге.
Комиссар путинного отряда «Варягъ» из Технологического университета имени А.А. Леонова Анастасия Суворкина поразила присутствующих рассказом о путешествии на Камчатку. Студенты работали на рыбзаводе и любовались тихоокеанскими пейзажами.
Командир штаба трудовых отрядов подростков Московской области Софья Барбашова поделилась опытом работы несовершеннолетних в дирекции железнодорожного вокзала. Благодаря РСО многие подростки получают первый трудовой опыт и возможность творческой реализации.
По итогам встречи Швелидзе вручила отличившимся активистам благодарственные письма министерства.
Другой площадкой празднования Дня Российских студенческих отрядов стало мультиформатное пространство «СО.Здание» в Мытищах. На празднике было подписано соглашение о сотрудничестве между Московским областным региональным отделением РСО и тремя ключевыми партнёрами: «Московским речным пароходством», Детским оздоровительным центром «Пушкино» и «Медицинским университетом МГИМО-МЕД».
Общероссийская общественная организация «Российские студенческие отряды» – крупнейшая молодёжная организация страны, которая временно трудоустраивает более 225 000 молодых людей из 84 регионов России, занимается патриотическим воспитанием, развивает творческий и спортивный потенциал молодёжи. Движение начало работу в 2020 году. За это время его численность превысила 7500 человек.
Деятельность движения охватывает все ключевые направления – педагогические, сервисные, строительные, сельскохозяйственные, производственные и многие другие.
За пятилетний период Московское областное отделение три года подряд занимает первое место среди региональных отделений ЦФО и входит в топ-10 в стране.