Подмосковная саблистка Яна Егорян стала призёром этапа Кубка мира

Фото: Международная федерация фехтования

Спортсменка из Московской области Яна Егорян завоевала бронзовую медаль на этапе Кубка мира по фехтованию в столице Перу Лиме. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.





Фехтовальщица из областного Центра олимпийских видов спорта в Химках выступала в личном первенстве.

«На пути к полуфиналу она последовательно победила россиянку Анастасию Шорохову, Зайнаб Дайыбекову из Узбекистана, немку Ларису Айфлер и итальянку Мариэллу Виале. В полуфинале подмосковная саблистка уступила действующей чемпионке Европы – Саре Нутча из Франции и завершила выступление с бронзовой наградой», – отметили в ведомстве.