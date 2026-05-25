Подмосковная саблистка Яна Егорян стала призёром этапа Кубка мира
Спортсменка из Московской области Яна Егорян завоевала бронзовую медаль на этапе Кубка мира по фехтованию в столице Перу Лиме. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.
Фехтовальщица из областного Центра олимпийских видов спорта в Химках выступала в личном первенстве.
«На пути к полуфиналу она последовательно победила россиянку Анастасию Шорохову, Зайнаб Дайыбекову из Узбекистана, немку Ларису Айфлер и итальянку Мариэллу Виале. В полуфинале подмосковная саблистка уступила действующей чемпионке Европы – Саре Нутча из Франции и завершила выступление с бронзовой наградой», – отметили в ведомстве.Золотую медаль завоевала Нутча, серебряным призёром стала Чой Се Бин из Южной Кореи. Вторая бронзовая награда досталась Шугар Катинке Баттаи из Венгрии.
Этап завершится 27 мая. Егорян является двукратной олимпийской чемпионкой, трёхкратной чемпионкой мира и многократной чемпионкой Европы. Для неё эта медаль стала четвёртой в текущем кубковом сезоне.