Подмосковные боксёры завоевали три медали на подростковом первенстве России

Три бронзовые медали завоевали представители Московской области на первенстве России по боксу среди юношей и девушек 13-14 лет. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.





Турнир проходил на площадке парк-отеля «Покровское» в Одинцовском округе с 14 по 23 мая. Участниками соревнований стали 519 юных атлетов из 78 регионов страны.





«Награды Подмосковью принесли Егор Бабин из Истры, выступавший в весовой категории до 60 килограммов, и Богдан Кадухин из Королёва в весовой категории до 52 килограммов», — говорится в сообщении.