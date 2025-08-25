Подмосковная теннисистка Шнайдер выиграла турнир в Мексике

25 августа 2025, 17:36

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Представляющая Московскую область теннисистка Диана Шнайдер выиграла турнир WTA 500 в мексиканском Монтеррее. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.





В финале турнира 21-летняя Шнайдер обыграла соотечественницу Екатерину Александрову со счётом 6:3, 4:6, 6:4. Соперницы уже встречали в апреле на турнире в Чарльстоне, где сильнее оказалась Александрова. Теперь представительница Подмосковья взяла реванш.

«Спасибо всем, кто пришёл сегодня и поддержал нас. Атмосфера была невероятной! Было приятно играть и показывать высококлассный теннис. Надеюсь, что вам понравилась эта неделя в Монтеррее. Огромное спасибо и до встречи в следующем году», – приводить слова Шнайдер сайт WTA.