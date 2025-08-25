​Звёзды футбола обыграли сборную Королёва в матче проекта «Выходи во двор»

25 августа 2025, 10:00

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Команда «Легенды футбола» в рамках проекта «Выходи во двор» обыграла любительскую сборную Королёва со счётом 7:4. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.







Встреча прошла на стадионе «Чайка». Под предводительством Дмитрия Аленичева на поле вышли легендарные спортсмены Александр Ширко, Егор Титов, Дмитрий Хлестов, Василий Иванов, Денис Глушаков и голкипер Александр Филимонов. Руководили командой Валерий Гладилин и Евгений Ловчев.



«Спасибо всем, кто сегодня с нами на стадионе. Здесь недалеко находится база Спартака «Тарасовка». В Королёв на стадион «Вымпел» мы всегда приезжали, когда играли дублёры. Я помню этот город. Помню, что здесь была великая команда по русскому хоккею «Вымпел». Спасибо проекту «Выходи во двор» за то, что мы сегодня находимся здесь, и у нас есть эти воспоминания, – сказал Ловчев.

«Всех поздравляю с замечательным футбольным праздником. Не так часто у нас в городе проходят такие масштабные спортивные события. Хочется, чтобы они были чаще. Я родился в Королёве, всю жизнь прожил здесь, всей душой люблю этот город, как и футбол. Любите футбол, любите Королев, любите Россию», – приветствовал гостей и участников житель Королёва, чемпион мира 2021 года, бронзовый призёр чемпионата мира 2019 года по пляжному футболу Фёдор Земсков.

«Мы приехал поиграть с ребятами, получить удовольствие. Погода хорошая, люди пришли, атмосфера хорошая. Спасибо губернатору за то, что делает такие турниры, и дети не сидят за гаджетами. «Выходи во двор» действительно работает», – поделился Глушаков.