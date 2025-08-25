Подмосковные боксёры завоевали шесть медалей на чемпионате России

25 августа 2025, 10:41

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Две золотые, одну серебряную и три бронзовые медали завоевали спортсмены из Московской области на чемпионате России по боксу. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта региона.





Благодаря шести наградам подмосковная сборная заняла второе место в общекомандном зачёте турнира, уступив только сборной Дагестана.





«Золотые медали в копилку Подмосковья принесли серпуховские боксёры Муслим Гаджимагомедов, выступавший в весовой категории 92 килограмма, и Шарабутдин Атаев в весовой категории 86 килограммов», — говорится в сообщении.