Подмосковные боксёры завоевали шесть медалей на чемпионате России

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Две золотые, одну серебряную и три бронзовые медали завоевали спортсмены из Московской области на чемпионате России по боксу. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта региона.



Благодаря шести наградам подмосковная сборная заняла второе место в общекомандном зачёте турнира, уступив только сборной Дагестана.

«Золотые медали в копилку Подмосковья принесли серпуховские боксёры Муслим Гаджимагомедов, выступавший в весовой категории 92 килограмма, и Шарабутдин Атаев в весовой категории 86 килограммов», — говорится в сообщении.
На вторую ступень пьедестала почёта поднялся спортсмен из Ногинска Володя Мнацаканян (весовая категория 48 килограммов). А бронзовые медали завоевали подольчанин Михаил Усов (весовая категория 80 кг) и двое боксёров из Балашихи — Юрий Двали (весовая категория 60 кг) и Рафик Амирханов (весовая категория 57 кг).

Всего в чемпионате России по боксу приняли участие более 320 спортсменов из 61 региона.
Лев Каштанов

