Подмосковные боксёры завоевали шесть медалей на чемпионате России
Две золотые, одну серебряную и три бронзовые медали завоевали спортсмены из Московской области на чемпионате России по боксу. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта региона.
Благодаря шести наградам подмосковная сборная заняла второе место в общекомандном зачёте турнира, уступив только сборной Дагестана.
«Золотые медали в копилку Подмосковья принесли серпуховские боксёры Муслим Гаджимагомедов, выступавший в весовой категории 92 килограмма, и Шарабутдин Атаев в весовой категории 86 килограммов», — говорится в сообщении.На вторую ступень пьедестала почёта поднялся спортсмен из Ногинска Володя Мнацаканян (весовая категория 48 килограммов). А бронзовые медали завоевали подольчанин Михаил Усов (весовая категория 80 кг) и двое боксёров из Балашихи — Юрий Двали (весовая категория 60 кг) и Рафик Амирханов (весовая категория 57 кг).
Всего в чемпионате России по боксу приняли участие более 320 спортсменов из 61 региона.