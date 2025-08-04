Подмосковная велосипедистка взяла медаль первенства России по ВМХ фристайл-парк

04 августа 2025, 13:43

оригинал Софья Непрынцева (слева). Фото: пресс-служба Минспорта МО

Серебряную медаль завоевала спортсменка из Московской области Софья Непрынцева на первенстве России по велосипедному спорту ВМХ фристайл-парк. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.





Софья Непрынцева участвовала в турнире в возрастной группе 15-16 лет.





«В соревнованиях среди девушек Софья Непрынцева из Краснознаменска поднялась на вторую ступень пьедестала почёта. Первое место заняла представительница Санкт-Петербурга, а третьей стала велосипедистка из Москвы», — говорится в сообщении.