Подмосковная велосипедистка взяла медаль первенства России по ВМХ фристайл-парк
Серебряную медаль завоевала спортсменка из Московской области Софья Непрынцева на первенстве России по велосипедному спорту ВМХ фристайл-парк. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
Софья Непрынцева участвовала в турнире в возрастной группе 15-16 лет.
«В соревнованиях среди девушек Софья Непрынцева из Краснознаменска поднялась на вторую ступень пьедестала почёта. Первое место заняла представительница Санкт-Петербурга, а третьей стала велосипедистка из Москвы», — говорится в сообщении.Всероссийские соревнования и первенство России по велосипедному спорту ВМХ фристайл-парк проходили на треке «Суперкросс» в Саранске. Участники были распределены по трём возрастным категориям: 13-14 лет, 15-16 лет и 17-18 лет.