Экс-игрок «Химок» Данил Степанов переходит в «Торпедо»

04 августа 2025, 12:51

Фото: istockphoto / matimix

26-летний экс-защитник «Химок» Данил Степанов продолжит свою карьеру в московском «Торпедо» и в настоящее время проходит медицинское обследование. Если оно пройдет успешно, Степанов подпишет контракт с «автозаводцами», что может произойти уже 4 августа, сообщает Metaratings.ru.