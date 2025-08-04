Экс-игрок «Химок» Данил Степанов переходит в «Торпедо»
26-летний экс-защитник «Химок» Данил Степанов продолжит свою карьеру в московском «Торпедо» и в настоящее время проходит медицинское обследование. Если оно пройдет успешно, Степанов подпишет контракт с «автозаводцами», что может произойти уже 4 августа, сообщает Metaratings.ru.
Обсуждается соглашение по схеме «2+1». Ранее сообщалось, что махачкалинское «Динамо» также делало предложение Степанову, но с менее выгодными условиями. Футболист отдал предпочтение «Торпедо».
Степанов играл за «Химки» с июля 2023 года после перехода из тульского «Арсенала». В его активе два гола и четыре результативные передачи в 56 матчах за подмосковный клуб. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 600 тысяч евро.
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