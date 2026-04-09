Подмосковные аграрии завоевали премию «Люди года-2026»

09 апреля 2026, 20:57

Подмосковный агрохолдинг «ОСП агро» стал лауреатом премии «Russian Business Guide. Люди года-2026». Предприятие победило в номинации «Знак качества», сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.





Премией награждают предпринимателей и компании, которые вносят значительный вклад в развитие инновационного, социально ответственного и ориентированного на экспорт бизнеса. Звание «Знак качества» присуждают компаниям, работа которых служит примером для отрасли.

«Холдинг объединяет три предприятия: «Агрофирма Сосновка» и «Предприятие «Емельяновка» в Коломне, а также «СП «Нива» в Серебряных Прудах. Компания обрабатывает около 18 000 гектаров сельхозземель, выращивая картофель, овощи, зерновые и кормовые культуры. Помимо этого, «ОСП агро» развивает молочное животноводство, пчеловодство и племенное коневодство, располагает двумя комбикормовыми заводами и современными хранилищами», – рассказали в ведомстве.