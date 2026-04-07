Участникам СВО и их семьям рассказали о развитии в сельском хозяйстве
Центр компетенций Московской области в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров стал участником Федеральной образовательной программы «СВОй бизнес». Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Подмосковья.
«СВОй бизнес» – комплексная инициатива по развитию предпринимательских компетенций. Цель проекта – помочь ветеранам спецоперации и их семьям социально и профессионально адаптироваться через создание собственного дела.
«Участники программы получили ценные знания и практические навыки – освоили основы организации и ведения бизнеса, научились составлять бизнес-планы. Им рассказали о мерах государственной поддержки предпринимателей. Так, в Подмосковье есть специальный грант «Агромотиватор» для хозяйств, созданных участниками СВО. По этой программе можно получить субсидию, покрывающую по проекту до 90% затрат крестьянско-фермерского хозяйства», – пояснили в ведомстве.
Благодаря этому фермеры могут развивать своё дело, повышать эффективность производства, обеспечивать регион качественными продуктами.
Программу «СВОй бизнес» реализует «Единая Россия» при поддержке «Опоры России» и Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства.