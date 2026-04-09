В Подмосковье в марте огурцов и помидоров купили на 21,5% больше, чем в феврале
В марте спрос на свежие овощи у жителей Подмосковья заметно вырос. Это отметили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Объём приобретённых огурцов и помидоров достиг 8 894 924,5 килограммов. Это на 21,5% больше, чем в феврале. Стабильным остается интерес к другим популярным овощам – белокочанной капусте и репчатому луку.
«Откуда берётся столько свежих овощей в холодное время года? Секрет – в круглогодичном производстве на территории Московской области. Современные тепличные комплексы позволяют выращивать урожай независимо от сезона. А передовые технологии обеспечивают стабильные условия для растений в любую погоду», – рассказали в ведомстве.
Там добавили, что сегодня общая площадь тепличных хозяйств Подмосковья превышает 228 гектаров. Благодаря этому свежие овощи всегда имеются на полках магазинов и других торговых площадках региона.