В Подмосковье в марте огурцов и помидоров купили на 21,5% больше, чем в феврале

09 апреля 2026, 20:02

В марте спрос на свежие овощи у жителей Подмосковья заметно вырос. Это отметили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.





Объём приобретённых огурцов и помидоров достиг 8 894 924,5 килограммов. Это на 21,5% больше, чем в феврале. Стабильным остается интерес к другим популярным овощам – белокочанной капусте и репчатому луку.

«Откуда берётся столько свежих овощей в холодное время года? Секрет – в круглогодичном производстве на территории Московской области. Современные тепличные комплексы позволяют выращивать урожай независимо от сезона. А передовые технологии обеспечивают стабильные условия для растений в любую погоду», – рассказали в ведомстве.