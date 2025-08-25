Подмосковная спортсменка выиграла престижный теннисный турнир в Монтеррее

25 августа 2025, 09:36

оригинал Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Российская теннисистка Диана Шнайдер одержала победу на турнире WTA 500 в мексиканском Монтеррее, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.





В финальном матче, состоявшемся 24 августа, спортсменка из Подмосковья взяла верх над соотечественницей Екатериной Александровой. Поединок длился три сета с итоговым счетом 6:3, 4:6, 6:4. Эта победа стала для Шнайдер реваншем за поражение от Александровой в апреле на турнире в Чарльстоне.





«Спасибо всем, кто пришёл сегодня и поддержал нас. Атмосфера была невероятной. Было приятно играть и показывать высококлассный теннис. Я надеюсь, что вам понравилась эта неделя в Монтеррее. Огромное спасибо, Монтеррей, и до встречи в следующем году », — цитирует Шнайдер WTA.

На пути к титулу Диана также обыграла бельгийку Элиз Мертенс в четвертьфинале и американку Алисию Паркс в полуфинале турнира.