77 талантливых школьников получили стипендии главы Павловского Посада

25 мая 2026, 10:54

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о.

В Павловском Посаде торжественно наградили 77 школьников – победителей и призёров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников. Юные таланты получили стипендии главы городского округа за выдающиеся академические достижения, сообщили в пресс-службе муниципалитета.





Каждый награждённый продемонстрировал исключительные знания и упорство. За этими победами – тысячи решённых задач, прочитанных книг и проведённых экспериментов. Ребята доказали, что успех складывается не только из природных способностей, но и из дисциплины, трудолюбия и веры в себя.

«Вы – поколение, которое будет двигать вперёд науку, культуру и экономику нашей страны. Особенно приятно, что начинается этот путь именно здесь, в Павлово‑Посадском округе. Помните, что сегодняшняя медаль – это не финиш, а старт. Впереди университеты, открытия, проекты, которые изменят мир. И мы будем болеть за вас на каждом этапе», – сказал юным олимпиадникам на церемонии награждения ВРИП главы округа Сергей Балашов.

«Вы зажигаете в детях ту искру, из которой потом разгорается настоящее пламя знаний», – подчеркнул Балашов.