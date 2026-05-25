Участие в подмосковном забеге TOPSKI FAMILY приняли более 1 200 человек

25 мая 2026, 09:28

Свыше 1 200 человек стали участниками бегового этапа серии стартов TOPSKI FAMILY на призы Александра Панжинского, который состоялся 24 мая в парке Малевича на территории Одинцовского округа. Об этом сообщает пресс-служба физической министерства культуры и спорта Московской области.





На турнире были организованы дистанции для разных категорий бегунов, включая семейные и корпоративные забеги. Кроме того, состоялось соревнование по скандинавской ходьбе и фан-забег на лыжах по траве.





«Важно проводить время здорово с семьёй, это прекрасный и правильный досуг. (…) Когда приходишь на такое мероприятие, понимаешь, что спортом занимаются даже не десятки, не сотни, а тысячи, миллионы людей, и это движение только ширится и растёт», — заявил Александр Панжинский.