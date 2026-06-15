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Жители Подмосковья внесли в Народную программу ЕР более 150 тысяч предложений

оригинал Людмила Болилая (фото: пресс-служба партии «Единая Россия»)

Свыше 150 тысяч предложений внесли жители Московской области в новую Народную программу «Единой России». Об этом рассказала член экспертного совета, Герой России, военный медик и победительница предварительного голосования партии в Подмосковье Людмила Болилая, сообщает пресс-служба ЕР.



Болилая отметила, что предложения касаются поддержки семей с детьми, развития социальной инфраструктуры, благоустройства и пр.

«Предложения — это живые голоса Подмосковья. За каждым наказом стоит чья-то надежда на то, что в поликлинике появится необходимое оборудование, во дворе станет светлее, а пробок на дорогах станет меньше, потому что отремонтируют мост. Всё это реальные вопросы, которые волнуют людей», — подчеркнула она.
Всего по России в Народную программу прислали около двух миллионов инициатив, рассказал председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на заседании экспертного совета. Судя по наказам, больше всего людям нужна инфраструктура для детей, а также увеличение транспортной и жилищной доступности.

«Нам нужно обустроить всю страну так, чтобы граждане имели равный доступ к основным базовым параметрам, обеспечивающим им нормальную жизнь», — заявил Дмитрий Медведев.
Он также напомнил, что реализовать эту программу нужно будет в условиях сильнейшего давления на страну извне.

Приём инициатив в Народную программу «Единой России» продолжается. Жители Московской области могут передать свои предложения через муниципальные отделения партии, сайт естьрезультат.рф или по телефону 8-800-200-89-50.
Лев Каштанов

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