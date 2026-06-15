Жители Подмосковья внесли в Народную программу ЕР более 150 тысяч предложений

15 июня 2026, 12:48

оригинал Людмила Болилая (фото: пресс-служба партии «Единая Россия»)

Свыше 150 тысяч предложений внесли жители Московской области в новую Народную программу «Единой России». Об этом рассказала член экспертного совета, Герой России, военный медик и победительница предварительного голосования партии в Подмосковье Людмила Болилая, сообщает пресс-служба ЕР.





Болилая отметила, что предложения касаются поддержки семей с детьми, развития социальной инфраструктуры, благоустройства и пр.





«Предложения — это живые голоса Подмосковья. За каждым наказом стоит чья-то надежда на то, что в поликлинике появится необходимое оборудование, во дворе станет светлее, а пробок на дорогах станет меньше, потому что отремонтируют мост. Всё это реальные вопросы, которые волнуют людей», — подчеркнула она.

«Нам нужно обустроить всю страну так, чтобы граждане имели равный доступ к основным базовым параметрам, обеспечивающим им нормальную жизнь», — заявил Дмитрий Медведев.