Подмосковные доноры с начала года сдали более 62 тонн крови
Более 62 тонн донорской крови и её компонентов заготовили в Московской области за девять месяцев текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
Донорская кровь необходима пациентам с травмами и ожогами, недоношенным детям, людям с онкозаболеваниями и др.
«С начала 2025 года в регионе заготовили благодаря донорам более 62 тонн крови и её компонентов. Это почти на четыре тонны больше, чем за аналогичный период прошлого года», — сказал зампред областного правительства — глава Минздрава Подмосковья Максим Забелин.Донором может стать любой желающий старше 18 лет при отсутствии противопоказаний. Сделать донацию можно в Московском областном центре крови, где забор ведётся ежедневно с 8 утра до 14:00. Полный список подмосковных учреждений Службы крови размещён на сайте donormo.ru.