Подмосковные доноры с начала года сдали более 62 тонн крови

10 октября 2025, 11:13

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Более 62 тонн донорской крови и её компонентов заготовили в Московской области за девять месяцев текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.





Донорская кровь необходима пациентам с травмами и ожогами, недоношенным детям, людям с онкозаболеваниями и др.





«С начала 2025 года в регионе заготовили благодаря донорам более 62 тонн крови и её компонентов. Это почти на четыре тонны больше, чем за аналогичный период прошлого года», — сказал зампред областного правительства — глава Минздрава Подмосковья Максим Забелин.