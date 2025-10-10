В Богородском округе откроют производство изделий из полиуретана
Завод по производству изделий из полиуретана откроет в Богородском округе компания «НПО Кравхим». Инвестору уже выдали разрешение на строительство. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки
Для реализации проекта компании предоставили в аренду на льготных условиях участок земли площадью 2,3 гектара.
«На арендованном участке компания планирует построить производственный цех и склад. Инвестиции в проект оцениваются в 200 миллионов рублей. На новом предприятии будет создано 15 рабочих мест», — сказала зампред областного правительства — глава Мининвеста региона Екатерина Зиновьева.Запустить производство планируется в четвёртом квартале 2027 года, а выйти на проектную мощность — в 2029 году. На заводе будут выпускать полиуретановые изделия для нужд машиностроения и строительства, а также для бытовой и хозяйственной деятельности.