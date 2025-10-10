В Богородском округе откроют производство изделий из полиуретана

10 октября 2025, 10:30

Завод по производству изделий из полиуретана откроет в Богородском округе компания «НПО Кравхим». Инвестору уже выдали разрешение на строительство. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки





Для реализации проекта компании предоставили в аренду на льготных условиях участок земли площадью 2,3 гектара.





«На арендованном участке компания планирует построить производственный цех и склад. Инвестиции в проект оцениваются в 200 миллионов рублей. На новом предприятии будет создано 15 рабочих мест», — сказала зампред областного правительства — глава Мининвеста региона Екатерина Зиновьева.