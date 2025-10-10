В Лобне наркоман с ножом ворвался в больницу и напал на врачей
В Лобненской больнице произошёл инцидент с вооружённым нападением. Подробности сообщает Telegram-канал Mash.
Мужчина, находившийся в состоянии наркотического опьянения, ворвался в медучреждение с ножом и начал угрожать персоналу. Он вёл себя крайне агрессивно и попытался напасть на одного из медиков.
Сотрудники больницы оперативно среагировали на угрозу и совместно с бойцами Росгвардии, которые незамедлительно прибыли на вызов, обезоружили злоумышленника. Правоохранительные органы сейчас выясняют все обстоятельства произошедшего.
Ранее в Москве росгвардейцы задержали мужчину, который больше года не оставлял в покое студентку и постоянно её преследовал.
