Достижения.рф

В Лобне наркоман с ножом ворвался в больницу и напал на врачей

В Лобне мужчина в наркотическом опьянении напал с ножом на медиков
Фото: Istock/simpson33

В Лобненской больнице произошёл инцидент с вооружённым нападением. Подробности сообщает Telegram-канал Mash.



Мужчина, находившийся в состоянии наркотического опьянения, ворвался в медучреждение с ножом и начал угрожать персоналу. Он вёл себя крайне агрессивно и попытался напасть на одного из медиков.

Сотрудники больницы оперативно среагировали на угрозу и совместно с бойцами Росгвардии, которые незамедлительно прибыли на вызов, обезоружили злоумышленника. Правоохранительные органы сейчас выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Москве росгвардейцы задержали мужчину, который больше года не оставлял в покое студентку и постоянно её преследовал.

Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0