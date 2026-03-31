Подмосковные дружинники выявили за год более 90 преступлений

31 марта 2026, 11:00

Свыше 90 преступлений и около пяти тысяч административных правонарушений помогли выявить народные дружинники Московской области в минувшем году. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.





Как рассказал председатель регионального парламента Игорь Брынцалов, всего в регионе насчитывается 77 отрядов дружинников, в которые входят две тысячи человек.





«Народные дружинники помогают нашим правоохранительным органам. Они обеспечивают безопасность жителей на массовых мероприятиях, патрулируют парки и пр.», — отметил Брынцалов.