Подмосковные дружинники выявили за год более 90 преступлений
Свыше 90 преступлений и около пяти тысяч административных правонарушений помогли выявить народные дружинники Московской области в минувшем году. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.
Как рассказал председатель регионального парламента Игорь Брынцалов, всего в регионе насчитывается 77 отрядов дружинников, в которые входят две тысячи человек.
«Народные дружинники помогают нашим правоохранительным органам. Они обеспечивают безопасность жителей на массовых мероприятиях, патрулируют парки и пр.», — отметил Брынцалов.Больше всего дружинников насчитывается в Балашихе — 237 человек. По итогам года балашихинский отряд под руководством Дмитрия Манышина вошёл в число лучших.
Для того, чтобы стать дружинников, нужно обратиться к командиру отряда или в администрацию округа. Реестр народных дружин опубликован на сайте подмосковного главка МВД.