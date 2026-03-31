В Озёрах на месте разведённого моста начала работать водная переправа

31 марта 2026, 10:08

Переправа на катерах вместимостью до 120 пассажиров начала работать на Оке в городе Озёры округа Коломна во вторник, 31 марта. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Переправу открыли вместо моста, который развели на время половодья.





«Пассажиров перевозят через реку бесплатно по установленному расписанию. В день предусматривается 22 рейса — по 11 в обоих направлениях. Первый катер будет отходить от берега в 6:20, последний — в 19:35. Днём — с 12:25 до 13:35 — перерыв. Время в пути составляет 15 минут», — говорится в сообщении.