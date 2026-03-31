Выплаты ко Дню Победы получат около 15 тысяч подмосковных ветеранов

оригинал Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Почти 15 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в Московской области, получат единовременную выплату ко Дню Победы. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства социального развития.



Размер выплаты в этом году составит от 40 до 70 тысяч рублей.

«Сегодня в Подмосковье проживают почти 15 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны, в том числе 366 фронтовиков. Для нас важно, чтобы каждый из них был окружен заботой и вниманием», — сказала вице-губернатор региона Людмила Болатаева.
Она добавила, что выплаты начислят автоматически — в беззаявительном порядке. Деньги поступят на те же счета, куда переводят ежемесячные доплаты.

Кроме того, ветераны получат федеральные выплаты от Соцфонда России в размере десяти тысяч рублей.
Лев Каштанов

