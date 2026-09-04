Брейкер Чернов из Подмосковья победил на Спартакиаде народов России
Золотую медаль завоевал на соревнованиях по брейкингу в рамках II летней Спартакиады народов России Мирослав Чернов из Химок. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
Турнир проходил со 2 по 4 сентября в Екатеринбурге. В нём приняли участие сильнейшие спортсмены из разных российских регионов.
«На высшую ступень пьедестала почёта поднялся представитель Подмосковья Мирослав Чернов. Второе место занял Дэниз Айдемир из Краснодарского края. А бронзовую медаль получил Владимир Жалько из Санкт-Петербурга», — говорится в сообщении.Танцевальный стиль брейкинг дебютировал как олимпийская спортивная дисциплина на Юношеских Олимпийских играх в 2018 году в Буэнос-Айресе. А в 2024 году впервые вошёл в соревновательную программу летних Олимпийских игр.