Брейкер Чернов из Подмосковья победил на Спартакиаде народов России

04 сентября 2026, 17:43

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Золотую медаль завоевал на соревнованиях по брейкингу в рамках II летней Спартакиады народов России Мирослав Чернов из Химок. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.





Турнир проходил со 2 по 4 сентября в Екатеринбурге. В нём приняли участие сильнейшие спортсмены из разных российских регионов.





«На высшую ступень пьедестала почёта поднялся представитель Подмосковья Мирослав Чернов. Второе место занял Дэниз Айдемир из Краснодарского края. А бронзовую медаль получил Владимир Жалько из Санкт-Петербурга», — говорится в сообщении.