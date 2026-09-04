Глава Раменского округа Малышев проверил качество ремонта дорог
Отремонтированные дороги Восточная и Тихая в микрорайоне Восточная Гостица осмотрел глава Раменского округа Эдуард Малышев. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
На Восточной улице обновили участок протяжённостью 390 метров, на Тихой — протяжённостью 265 метров. Оба отрезка прошли проверку, которую провели специалисты в ходе выездной экспертизы.
«Эти две дороги мы включили в план ремонта на 2026 год по многочисленным обращениям жителей. Здесь уложили новый асфальтобетон, сделали отсыпку обочин, обустроили искусственные неровности и установили знаки», — рассказал заместитель директора МКУ «Рамавтодор» Владимир Аксёнов.На обеих улицах также исправили профиль дороги и выровняли люки.