Достижения.рф

Глава Раменского округа Малышев проверил качество ремонта дорог

Фото: пресс-служба администрации Раменского м.о.

Отремонтированные дороги Восточная и Тихая в микрорайоне Восточная Гостица осмотрел глава Раменского округа Эдуард Малышев. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



На Восточной улице обновили участок протяжённостью 390 метров, на Тихой — протяжённостью 265 метров. Оба отрезка прошли проверку, которую провели специалисты в ходе выездной экспертизы.

«Эти две дороги мы включили в план ремонта на 2026 год по многочисленным обращениям жителей. Здесь уложили новый асфальтобетон, сделали отсыпку обочин, обустроили искусственные неровности и установили знаки», — рассказал заместитель директора МКУ «Рамавтодор» Владимир Аксёнов.
На обеих улицах также исправили профиль дороги и выровняли люки.
Лев Каштанов

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