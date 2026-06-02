Подмосковные фехтовальщики взяли 12 медалей чемпионата Союзного государства

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Три золотые, четыре серебряные и пять бронзовых медалей завоевали представители Московской области на открытом чемпионате Союзного государства — Кубке сильнейших спортсменов по фехтованию. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.





Турнир проходил в Минске с 26 мая по 2 июня. В нём приняли участие 200 спортсменов.





«Подмосковные фехтовальщики завоевали золото в командных соревнованиях в составе мужской и женской сборных шпажистов и сборной рапиристок», — говорится в сообщении.