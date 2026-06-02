Подмосковные фехтовальщики взяли 12 медалей чемпионата Союзного государства
Три золотые, четыре серебряные и пять бронзовых медалей завоевали представители Московской области на открытом чемпионате Союзного государства — Кубке сильнейших спортсменов по фехтованию. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
Турнир проходил в Минске с 26 мая по 2 июня. В нём приняли участие 200 спортсменов.
«Подмосковные фехтовальщики завоевали золото в командных соревнованиях в составе мужской и женской сборных шпажистов и сборной рапиристок», — говорится в сообщении.Две серебряные награды представители Подмосковья также взяли в командных зачётах, а в личных второе место заняли шпажистка Лилана Черчесова и рапиристка Айла Мамедова.
Бронзу завоевали шпажисты Георгий Бруев, Анастасия Забелина и Кристина Ясинская, а также команды шпажисток и рапиристок.