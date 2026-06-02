Подмосковный педагог стал лицом федеральной кампании «Учитель навсегда»

02 июня 2026, 10:50

Учитель физики школы № 10 города Реутов, призёр Всероссийского профессионального конкурса «Учитель года России — 2025» стал лицом федеральной рекламной кампании «Учитель навсегда», направленной на популяризацию педагогики. Об этом сообщает пресс-служба АНО «Национальные приоритеты».





Кампанию запустили в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети». Основной её площадкой стал портал Будьучителем.рф, где собрана вся информация о получении педагогического образования в России.





«Наша задача — поддержать тех, кто выбирает путь учителя, создать условия для профессионального развития и показать, что современная школа — это пространство возможностей. Именно благодаря планомерной работе по поддержке учителей, в том числе реализации национального проекта «Молодёжь и дети», в школы приходят мотивированные, хорошо подготовленные специалисты», — сказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.