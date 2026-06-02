В Павловском Посаде состоится ХХ фестиваль кузнечного искусства
XX международный Бывалинский фестиваль кузнечного искусства проведут в Павлово-Посадском округе в воскресенье, 7 июня. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Мероприятие состоится на территории Никитского Бывалинского женского монастыря.
«В 10 утра состоится праздничный молебен, а с 10:30 гостей будут развлекать аниматоры из студии «Позитифф премиум». В полдень на основной сцене начнётся концерт: в программе выступление детского православного хора, автора-исполнителя Александра Щербакова и певиц Ольги Рыбниковой и Дарьи Масловой», — говорится в сообщении.В 13:00 для желающих проведут экскурсию по храму Никитского монастыря, а с 15:10 за работу примутся кузнецы, состоятся показательные выступления членов конного клуба «Готфы» и катание на лошадях. Кроме того, будут проходить различные мастер-классы и работать ярмарка.
Вход свободный, возрастных ограничений нет.