Подмосковные фигуристы Малеина и Самохин завоевали медаль первенства России

Елизавета Малеина и Матвей Самохин (фото: пресс-служба Минспорта МО)
Спортсмены из Московской области Елизавета Малеина и Матвей Самохин выиграли серебряную медаль на первенстве России по фигурному катанию среди юниоров в дисциплине «танцы на льду», сообщает пресс-служба Минспорта Подмосковья.
«По сумме двух программ дуэт Малеиной и Самохина набрал 176 баллов. Этот результат обеспечил им второе место. На высшую ступень пьедестала в танцах на льду поднялись фигуристы из Москвы Василиса Григорьева и Евгений Артющенко, набравшие 177,81 балла. А бронзовую медаль завоевала ещё одна московская пара — Зоя Пестова и Сергей Лагутов», — говорится в сообщении.Первенство России по фигурному катанию среди юниоров проходило в Саранске с 5 по 9 февраля. В рамках соревнования медаль завоевала также представительница Подмосковья Елена Костылева: она стала лучшей в одиночном катании.
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