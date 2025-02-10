Конькобежцы из Московской области стали победителями и призёрами первенства России

На первенстве России по конькобежному спорту среди юниоров и юниорок в дисциплине «многоборье» представители Московской области завоевали одну золотую и две серебряные медали, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Среди юниорок золотую медаль завоевала Ксения Сиразева из Московской области. Она показала лучший результат на всех четырёх дистанциях многоборья (500, 1000, 500 и 1000 метров). Мария Логинова из этого же региона стала второй, показав третий результат на всех дистанциях. Варвара Турова из Челябинской области завоевала бронзовую медаль.

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области





В соревнованиях среди юниоров второе место занял конькобежец из Московской области Савелий Пронин. Он дважды показал лучший результат на дистанции 1000 метров и финишировал третьим в забеге на 500 метров. В общем зачёте подмосковному спортсмену не хватило всего 0,020 секунды, чтобы опередить победителя — Устина Никулина из Челябинской области. Бронзу завоевал Иван Стариков из Кировской области.



Первенство России по конькобежному спорту среди юниоров и юниорок в дисциплине «многоборье» проходило с 4 по 8 февраля в Москве в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта»