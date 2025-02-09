На теннисном турнире АТР во французском Марселе указали флаг России

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Организаторы турнира серии Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) во французском Марселе рядом с фамилиями российских спортсменов Карена Хачанова и Даниила Медведева указали их гражданство и разместили флаг страны. Выступают игроки по-прежнему в нейтральном статусе.
Это, однако, не помешало французам при публикации турнирной сетки на сайте соревнований разместить напротив имён Карена и Дани всем знакомые плашки с родным триколором. Возможно, впрочем, это знак уважения к тому, что оба спортсмена в разные годы побеждали в финалах этого соревнования.
Напомним, ранее организаторы турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Абу-Даби публично извинились перед первой ракеткой России Дарьей Касаткиной. Они ошибочно представили спортсменку под флагом Испании и объяснили произошедшее административной накладкой.
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