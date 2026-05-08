Подмосковные гребцы завоевали три награды на всероссийском турнире в Москве
Золотую, серебряную и бронзовую медали выиграли представители Московской области на всероссийских соревнованиях по академической гребле «Отбор на Спартакиаду среди сильнейших спортсменов России» в Москве. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
Победу в дисциплине «четвёрка без рулевого» одержал экипаж в составе Андрея Потапкина, Романа Ломачева, Ивана Кладова и Олега Дудко.
«Подмосковная команда пришла первой с результатом 6 минут 24,30 секунды. Второе место заняли представители Липецкой области (6:30,79), а третье — экипаж из Тверской области (6:38,83)», — говорится в сообщении.Серебро Московской области принесла женская восьмёрка с рулевым в составе Анны Руссковой, Ольги Иноземцевой, Екатерины Костюхиной, Анны Кореневской, Полины Беловой, Полины Лифантьевой, Марии Макаровой, Дарьи Ковалевой и Софьи Крутиковой.
А бронзовую награду получила женская четвёрка без рулевого: Ксения Чернышова, Анастасия Середа, Ксения Чуркина и Милина Романова.