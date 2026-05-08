Подмосковные гребцы завоевали три награды на всероссийском турнире в Москве

08 мая 2026, 14:41

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Золотую, серебряную и бронзовую медали выиграли представители Московской области на всероссийских соревнованиях по академической гребле «Отбор на Спартакиаду среди сильнейших спортсменов России» в Москве. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.





Победу в дисциплине «четвёрка без рулевого» одержал экипаж в составе Андрея Потапкина, Романа Ломачева, Ивана Кладова и Олега Дудко.





«Подмосковная команда пришла первой с результатом 6 минут 24,30 секунды. Второе место заняли представители Липецкой области (6:30,79), а третье — экипаж из Тверской области (6:38,83)», — говорится в сообщении.