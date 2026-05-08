Представители Подмосковья взяли награды турнира по настольному теннису

08 мая 2026, 12:24

оригинал Маляк Алиева (фото: пресс-служба Минспорта МО)

Подмосковные спортсмены Маляк Алиева и Юрий Ноздрунов завоевали золотую, серебряную и три бронзовые медали на международном турнире по настольному теннису ITTF World Para Challenger Podgorica 2026. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.





Три награды получила Маляк Алиева: она стала лучшей в одиночном разряде, заняла второе место в смешанном парном разряде в тандеме с Артёмом Яковлевым из Саратовской области и третье — в женском парном разряде в дуэте с Галиной Гороховатченко из Татарстана.





«На счету Юрия Ноздрунова две бронзовые медали — в одиночном разряде и в смешанном парном разряде, где он выступал в тандеме с Еленой Литвиненко», — говорится в сообщении.