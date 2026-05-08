Нападающий «Зенита» рассказал, как клуб подходит концовке сезона

08 мая 2026, 13:19

Футболист Энрике: «Зенит» не волнуется перед концом сезона и максимально уверен

Форвард «Зенита» Луис Энрике заявил, что команда не испытывает волнения перед финишем сезона РПЛ, несмотря на отставание от «Краснодара». Нападающий сине-бело-голубых подчеркнул, что петербургский клуб сохраняет спокойствие и уверенность в своей силе.





За два тура до конца чемпионата «Зенит» занимает второе место, набрав 62 очка и уступая лидирующему «Краснодару» всего один балл. В 29-м туре РПЛ «Зенит» 10 мая на «Газпром Арене» примет «Сочи». Начало встречи — в 15:00 по московскому времени.





«В своих силах уверенность у нас максимальная, что показала игра с ЦСКА, — волнения нет», — цитирует Луиса Энрике Metaratings.ru.