Подмосковные конькобежцы завоевали шесть медалей на старте Кубка России в Коломне

02 ноября 2026, 18:36

оригинал Фото: пресс-служба Союза конькобежцев России

Спортсмены из Московской области завоевали четыре золотые и две бронзовые медали на первом этапе Кубка России по конькобежному спорту. Он прошёл в центре «Коломна», сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.