Подмосковные конькобежцы завоевали шесть медалей на старте Кубка России в Коломне
Спортсмены из Московской области завоевали четыре золотые и две бронзовые медали на первом этапе Кубка России по конькобежному спорту. Он прошёл в центре «Коломна», сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.
Две золотые награды – на счету Даниила Алдошкина. Он победил на дистанциях 5000 и 1500 метров.
Золото на дистанции 1500 метров среди женщин взяла Анастасия Семёнова. Ещё одну золотую медаль в копилку региона принесла женская команда в забеге на шесть кругов в составе Виктории Морозовой, Дарьи Краснокутской и Людмилы Кузьменко.
Бронзу завоевали Ирина Кузнецова на дистанции 1000 метров и мужская команда в командном забеге на восемь кругов в составе Даниила Чмутова, Вячеслава Ляточевского и Алексея Дауда.
В Коломне стартовал Кубковый сезон 2026/27 годов. Первый этап собрал 160 сильнейших конькобежцев из 25 регионов России, а также из Белоруссии.
Теперь эстафету примут другие города. Второй этап пройдет 12-15 ноября в Санкт-Петербурге, третий – 13-16 января в Челябинске, четвёртый – 11-14 февраля в Кирове.
Финал Кубка России вернётся в Коломну. С 1 по 4 марта 2027 года по итогам всех этапов определится итоговый рейтинг и будут названы обладатели почётного трофея.
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