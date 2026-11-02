Подмосковный психолог рассказала, когда усталость – повод пойти к врачу

02 ноября 2026, 17:56

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

С наступлением осени многим становился сложнее просыпаться, активность снижается, а настроение ухудшается. Это связано не только с сокращением светового дня, рассказала главный внештатный специалист Минздрава Подмосковья по медицинской психологии Ирина Трифонова.





По её словам, дело в накопленном за год напряжении. То, что воспринимается как обычная сезонная усталость, часто оказывается проявлением длительного стресса. Важно различать эти состояния.

«Обычная осенняя хандра не лишает человека способности радоваться жизни. Настроение может улучшиться после встречи с друзьями или полноценного отдыха. При депрессии же человек теряет интерес даже к тому, что раньше приносило удовольствие. Появляются чувство внутренней пустоты, утомляемость, нарушения сна, сложности с концентрацией», – отметила Трифонова.

«Если подавленное настроение, потеря интереса к жизни и снижение активности сохраняются большую часть дня на протяжении двух недель, это веский повод обратиться за помощью. При выраженном ухудшении состояния ждать две недели не нужно. Особенно должны насторожить невозможность выполнять привычные обязанности, серьёзные нарушения сна и аппетита, чувство безнадёжности и мысли о нежелании жить», – подчеркнула медицинский психолог.