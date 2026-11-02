Жителей Подмосковья приглашают на Всероссийский флешмоб к Дню народного единства

02 ноября 2026, 18:12

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Жители Подмосковья, аграрные коллективы и семейные династии могут принять участие во Всероссийском сетевом флешмобе в честь Дня народного единства и в рамках Года единства народов России. Минсельхозпрод Московской области приглашает на флешмоб #ОдноЦелое, сообщили в пресс-службе ведомства.





Акция направлена на объединение людей, чествование командного духа, взаимовыручки и личного вклада каждого человека в развитие страны.

Идея флешмоба – в том, что многообразие талантов, опыта и уникальных качеств каждого отдельного человека образует крепкий и сплочённый народ.

«Для участия во Всероссийской акции нужно выбрать фотографию, лучше всего отражающую суть объединения – семейный кадр, фото с коллегами или единомышленниками. К снимку следует добавить краткую историю о своей команде, рассказать, что именно делает вас сплочёнными, и опубликовать пост на личных страницах в соцсетях с хэштегом #ОдноЦелое», – пояснили в министерстве.