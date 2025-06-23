Подмосковные легкоатлеты завоевали три серебра в первый день Кубка России

В первый день домашнего Кубка России по лёгкой атлетике сборная Подмосковья завоевала три серебряные медали, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
В беге на 400 метров с барьерами среди женщин второе место заняла Кристина Вершинина из Жуковского. Первое и третье место получили спортсменки из Воронежской области.
В аналогичной дисциплине среди мужчин серебряную медаль выиграл Владимир Лысенко из Жуковского. Первым стал атлет из Москвы, третьим — спортсмен из Калужской области.
Третье «серебро» Московской области принёс Андрей Романов из Жуковского в метании молота, показав результат 72 метра 13 сантиметров. Лидером стал представитель Москвы, третье место занял спортсмен из Нижегородской области.
Всего Московскую область на Кубке России представляют 54 легкоатлета. Турнир проходит с 20 по 22 июня на стадионе «Метеор» в Жуковском. За три соревновательных дня спортсмены из разных регионов разыгрывают 40 комплектов наград.
Состязания проводятся в рамках государственной программы «Спорт России».