Подмосковные легкоатлеты завоевали три серебра в первый день Кубка России

23 июня 2025, 09:32

оригинал Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

В первый день домашнего Кубка России по лёгкой атлетике сборная Подмосковья завоевала три серебряные медали, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.