Губернатор Воробьёв вручил награды сотрудникам клиники «Медицина» в Химках
Химкинская клиника «Медицина» отмечает своё 35-летие. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поздравил сотрудников и вручил им награды. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного правительства.
Четыре года назад в составе клиники открылся Институт ядерной медицины (ИЯМ). Помощь в многопрофильном онкологическом центре получили уже свыше 70 тысяч пациентов.
«Сегодня мы приехали в Центр ядерной медицины в Химки, чтобы поздравить Григория Ефимовича (президент АО «Медицина», академик РАН Григорий Ройтберг — прим. ред.) и всю его команду с 35-летием. (…) Мы всеми вами очень дорожим. Я хочу пожелать дальнейшего процветания. Спасибо, что не устаете искать, внедрять, приглашать самых одарённых врачей, специалистов, менеджеров в медицинском деле. Это очень важно», — сказал Андрей Воробьёв.Большинство пациентов Института ядерной медицины — жители Подмосковья. 90% услуг, которые они получают в ИЯМ, оказывается по полису обязательного медицинского страхования. В Центр также приезжают пациенты из других российских регионов и из стран СНГ.
«Для нас большая честь принимать у себя губернатора Андрея Юрьевича Воробьёва. Институт ядерной медицины был создан, чтобы стать важной частью системы здравоохранения Московской области. Наша главная задача — сделать передовые методы диагностики и лечения онкологических заболеваний доступными для каждого жителя региона по полису ОМС», — сказал Григорий Ройтберг.В состав Института ядерной медицины входят отделение радионуклидной терапии, лучевой и радионуклидной диагностики и так называемая «Ядерная аптека» — циклотронно-радиохимический комплекс, где производят медикаменты для лечения онкологических заболеваний.