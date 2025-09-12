Губернатор Воробьёв вручил награды сотрудникам клиники «Медицина» в Химках

12 сентября 2025, 13:56

оригинал Фото: пресс-служба правительства МО/Александра Степанова

Химкинская клиника «Медицина» отмечает своё 35-летие. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поздравил сотрудников и вручил им награды. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного правительства.





Четыре года назад в составе клиники открылся Институт ядерной медицины (ИЯМ). Помощь в многопрофильном онкологическом центре получили уже свыше 70 тысяч пациентов.





«Сегодня мы приехали в Центр ядерной медицины в Химки, чтобы поздравить Григория Ефимовича (президент АО «Медицина», академик РАН Григорий Ройтберг — прим. ред.) и всю его команду с 35-летием. (…) Мы всеми вами очень дорожим. Я хочу пожелать дальнейшего процветания. Спасибо, что не устаете искать, внедрять, приглашать самых одарённых врачей, специалистов, менеджеров в медицинском деле. Это очень важно», — сказал Андрей Воробьёв.

Григорий Ройтберг и Андрей Воробьёв. Фото: пресс-служба правительства МО/Александра Степанова



«Для нас большая честь принимать у себя губернатора Андрея Юрьевича Воробьёва. Институт ядерной медицины был создан, чтобы стать важной частью системы здравоохранения Московской области. Наша главная задача — сделать передовые методы диагностики и лечения онкологических заболеваний доступными для каждого жителя региона по полису ОМС», — сказал Григорий Ройтберг.