Подмосковные окна начали устанавливать по всей европейской части России

03 декабря 2025, 16:23

оригинал Фото: компания MELKE

Подмосковный производитель оконных систем MELKE в этом году начал поставлять свою продукцию по всей европейской части России. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.





Помимо Москвы и Подмосковья, окна предприятия, работающего во Фрязине, поставляются в 35 российских городов.

«Самый большой объём отгрузки компании приходится на Центральный федеральный округ – порядка 80% всех поставок. Окна также поставляют в Южный федеральный округ, Калининград, Поволжье и Северо-Кавказский федеральный округ. Помимо этого, компания отгружает продукцию в Луганск», – рассказали в ведомстве.