Подмосковные окна начали устанавливать по всей европейской части России
Подмосковный производитель оконных систем MELKE в этом году начал поставлять свою продукцию по всей европейской части России. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
Помимо Москвы и Подмосковья, окна предприятия, работающего во Фрязине, поставляются в 35 российских городов.
«Самый большой объём отгрузки компании приходится на Центральный федеральный округ – порядка 80% всех поставок. Окна также поставляют в Южный федеральный округ, Калининград, Поволжье и Северо-Кавказский федеральный округ. Помимо этого, компания отгружает продукцию в Луганск», – рассказали в ведомстве.Суммарно за 11 месяцев этого года MELKE отгрузила российским потребителям 12 000 тонн оконного профиля. По сравнению с прошлым годом этот показатель вырос на 12%.
По итогам 2025-го компания прогнозирует объёмы отгрузок на уровне более 13 000 тонн.