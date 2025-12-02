Производитель комплектующих для авиатехники расширит производство в Дубне
Производитель комплектующих для самолётов и космических аппаратов «ТехРесурс» расширит производство в ОЭЗ «Дубна». Работающая в Особой экономической зоне компания получила разрешение на строительство второй очереди административно-производственного здания, сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
«ТехРесурс» реализует в Дубне проект по производству компонентов и деталей для разных видов техники, в том числе космической, авиационной, морской и другой.
«Суммарный объём инвестиций в проект составит 300 млн рублей. На предприятии планируют создать 46 рабочих мест. Первая очередь проекта сдали в этом году. Сейчас на объекте идёт монтаж инженерно-технологического оборудования», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.Как рассказали в ведомстве, предприятие разрабатывает и производит составные части для авиационных компонентов летательных аппаратов, в том числе для сервисного и послепродажного обслуживания. Продукция компании также предназначена для установки на самолёты, вертолёты, космические аппараты, наземную технику, морской, речной и железнодорожный транспорт.