Производитель комплектующих для авиатехники расширит производство в Дубне

02 декабря 2025, 16:03

Производитель комплектующих для самолётов и космических аппаратов «ТехРесурс» расширит производство в ОЭЗ «Дубна». Работающая в Особой экономической зоне компания получила разрешение на строительство второй очереди административно-производственного здания, сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.





«ТехРесурс» реализует в Дубне проект по производству компонентов и деталей для разных видов техники, в том числе космической, авиационной, морской и другой.

«Суммарный объём инвестиций в проект составит 300 млн рублей. На предприятии планируют создать 46 рабочих мест. Первая очередь проекта сдали в этом году. Сейчас на объекте идёт монтаж инженерно-технологического оборудования», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.