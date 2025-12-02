«Щёлковохлеб» повысит производительность труда за счёт федерального проекта
ЗАО «Щёлковохлеб» присоединилось к федеральному проекту «Производительность труда». Как рассказали в пресс-службе Мининвеста Московской области, на предприятии провели стартовое совещание.
Его участниками стали рабочая группа компании и специалисты Регионального центра компетенций Московской области. Пилотным потоком определили производство слоённых изделий. Там внедрят инструменты бережливого производства и новые подходы к организации процессов, что позволит оптимизировать работу.
Компания рассчитывает сократить время протекания процесса минимум на 10%, а выработку на рабочих местах увеличить более чем на 10%. После завершения пилотного проекта компания сможет расширить полученный опыт на всё производство. История ЗАО «Щёлковохлеб» насчитывает более 100 лет. Предприятие выпускает хлебобулочные и кондитерские изделия.
Федеральный проект «Производительность труда» реализуется в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Чтобы присоединиться к нему, нужно подать заявку на ИТ-платформе.
