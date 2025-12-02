«Щёлковохлеб» повысит производительность труда за счёт федерального проекта

02 декабря 2025, 21:12

оригинал Фото: пресс-служба Мининвеста МО

ЗАО «Щёлковохлеб» присоединилось к федеральному проекту «Производительность труда». Как рассказали в пресс-службе Мининвеста Московской области, на предприятии провели стартовое совещание.