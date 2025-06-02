Подмосковные пары приглашают на Всероссийский свадебный фестиваль

02 июня 2025, 13:53

Фото: istockphoto.com/Nadtochiy

II Всероссийский свадебный фестиваль проведут в Национальном центре «Россия» в Москве с 8 по 13 июля. Фестиваль будет включать церемонию бракосочетания 170 пар со всей России, приглашаются и представители Московской области. Об этом сообщает пресс-служба НЦ «Россия».







«Открытие фестиваля приурочено ко Дню семьи, любви и верности. Тогда же состоится массовое бракосочетание. В последующие дни фестиваля гостей ждут мастер-классы от лидеров свадебной индустрии, а также лекции экспертов и инновационные показы мод», — говорится в сообщении.