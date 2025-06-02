Подмосковные пары приглашают на Всероссийский свадебный фестиваль
II Всероссийский свадебный фестиваль проведут в Национальном центре «Россия» в Москве с 8 по 13 июля. Фестиваль будет включать церемонию бракосочетания 170 пар со всей России, приглашаются и представители Московской области. Об этом сообщает пресс-служба НЦ «Россия».
«Открытие фестиваля приурочено ко Дню семьи, любви и верности. Тогда же состоится массовое бракосочетание. В последующие дни фестиваля гостей ждут мастер-классы от лидеров свадебной индустрии, а также лекции экспертов и инновационные показы мод», — говорится в сообщении.Предусмотрена также дегустация фестивального меню и выставка-продажа свадебных аксессуаров и подарков. А на закрытии фестиваля выступят звёзды российской эстрады.
Для того, чтобы принять участие в массовой регистрации брака, пары должны подать заявление через «Госуслуги», выбрать торжественный тип регистрации и место — Национальный центр «Россия» (Шипиловский дворец бракосочетания).
Национальный центр «Россия» создан по распоряжению президента РФ для демонстрации достижений России и опыта регионов, укрепления национальной идентичности и формирования гордости за страну.