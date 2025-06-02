В Наро-Фоминске открыли скульптуру памяти погибших защитников Отечества
Состоялись торжественные мероприятия в честь Дня Наро-Фоминского городского округа и города воинской славы Наро-Фоминск. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Глава городского округа Роман Шамнэ вместе с делегациями городов-побратимов принял участие в возложении венков и цветов к Могиле неизвестного солдата. В ещё одном знаковом месте – у мемориала «Чёрный тюльпан» – открыли скульптурную композицию в память о погибших защитниках Родины.
«Это дань памяти наших земляков, отдавших за Отечество самое дорогое – жизнь. На мемориале выбиты 23 фамилии воинов-интернационалистов, погибших во время боевых действий в Афганистане, 21 фамилия погибших во время контртеррористической операции на Северном Кавказе и 238 фамилий погибших в зоне СВО. К сожалению, список пока не закрыт», – сказал Шамнэ.Скульптура представляет собой образ ангела небесного воинства, поддерживающего раненного солдата. Она напоминает, что победа возможна не только благодаря физической крепости, но и духовной стойкости, самоотверженности воина, отметили в администрации.