В Наро-Фоминске открыли скульптуру памяти погибших защитников Отечества

02 июня 2025, 12:40

Фото: пресс-служба администрации Наро-Фоминского г. о.

Состоялись торжественные мероприятия в честь Дня Наро-Фоминского городского округа и города воинской славы Наро-Фоминск. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.





Глава городского округа Роман Шамнэ вместе с делегациями городов-побратимов принял участие в возложении венков и цветов к Могиле неизвестного солдата. В ещё одном знаковом месте – у мемориала «Чёрный тюльпан» – открыли скульптурную композицию в память о погибших защитниках Родины.

«Это дань памяти наших земляков, отдавших за Отечество самое дорогое – жизнь. На мемориале выбиты 23 фамилии воинов-интернационалистов, погибших во время боевых действий в Афганистане, 21 фамилия погибших во время контртеррористической операции на Северном Кавказе и 238 фамилий погибших в зоне СВО. К сожалению, список пока не закрыт», – сказал Шамнэ.