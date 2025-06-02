В Подмосковье в этом году благоустроят более 130 объектов

02 июня 2025, 13:30

оригинал Фото: медиасток.рф

Масштабная программа по благоустройству общественных пространств реализуется в Подмосковье в текущем году. Она включает 134 объекта, в числе которых парки, набережные, скверы, зоны отдыха и пр. Об этом доложил губернатору Московской области Андрею Воробьёву министр благоустройства региона Михал Хайкин в ходе совещания с главами областных министерств, ведомств и округов.







«Мы вкладываем большие государственные деньги в благоустройство, начиная от скверов и заканчивая большими лесными массивами. И поставлена задача, чтобы всё соответствовало высоким стандартам», — отметил Андрей Воробьёв.

«В лесопарках мы создаём новую инфраструктуру для отдыха. Пешеходные зоны и площади — это реновация. Набережные — это будут новые благоустроенные территории. Некоторые из этих объектов — вторые и третьи очереди работ. Благоустройство скверов также проводится в уже существующих объектах», — сказал Михаил Хайкин.

«Это 123 губернаторских детских площадок и приведение в порядок 612 неисправных детских площадок. Эта работа уже началась, она должны быть завершена до 31 августа», — добавил Михаил Хайкин.