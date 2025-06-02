В Подмосковье в этом году благоустроят более 130 объектов
Масштабная программа по благоустройству общественных пространств реализуется в Подмосковье в текущем году. Она включает 134 объекта, в числе которых парки, набережные, скверы, зоны отдыха и пр. Об этом доложил губернатору Московской области Андрею Воробьёву министр благоустройства региона Михал Хайкин в ходе совещания с главами областных министерств, ведомств и округов.
«Мы вкладываем большие государственные деньги в благоустройство, начиная от скверов и заканчивая большими лесными массивами. И поставлена задача, чтобы всё соответствовало высоким стандартам», — отметил Андрей Воробьёв.В число объектов, которые должны быть благоустроены в Московской области в 2025 году, вошло 16 скверов и 58 малых скверов, 15 парков, 13 площадей и пешеходных зон, 11 набережных, десять лесопарков, шесть зон отдыха в парках и четыре стелы в населённых пунктах воинской доблести.
«В лесопарках мы создаём новую инфраструктуру для отдыха. Пешеходные зоны и площади — это реновация. Набережные — это будут новые благоустроенные территории. Некоторые из этих объектов — вторые и третьи очереди работ. Благоустройство скверов также проводится в уже существующих объектах», — сказал Михаил Хайкин.Он также рассказал, что в этом году в регионе благоустроят 735 детских игровых площадок.
«Это 123 губернаторских детских площадок и приведение в порядок 612 неисправных детских площадок. Эта работа уже началась, она должны быть завершена до 31 августа», — добавил Михаил Хайкин.Кроме того, министр доложил о развитии различных услуг в парках. В частности, в этом году там появится 15 новых кафе и ресторанов, так что их общее число составит 225, 48 новых точек питания (всего 774), ещё 14 пунктов проката (всего 114), и ещё в четырёх парках откроются аттракционы. Гостей ждут обновлённые скейт-парки, футбольные поля, площадки для пляжного волейбола, лодочные станции и пр.
Летом для посетителей подмосковных парков будет проводиться развлекательные, физкультурные и просветительские мероприятия, включая общеобластные фестивали.