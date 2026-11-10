Подмосковные прыгуны в воду взяли восемь медалей всероссийских соревнований
Спортсмены из Московской области завоевали две золотые, две серебряные и четыре бронзовые медали на Всероссийских соревнованиях по прыжкам в воду. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.
Турнир прошёл в Воронеже. Золото в синхронных прыжках с трёхметрового трамплина среди юниоров 14-18 лет завоевал Спартак Гаркуша в паре с представителем Воронежской области. Валерия Капшукова победила в прыжках с трёхметрового трамплина среди юниорок 14-15 лет.
Помимо этого, Гаркуша стал серебряным призёром в прыжках с метрового трамплина среди юниоров 16-18 лет и в прыжках с вышки.
Бронзовые медали на трёхметровом трамплине взяли Илья Надеев среди юниоров 16-18 лет, Татьяна Картушева у юниорок 16-18 лет и Владимир Пархоменко среди юниоров 14-15 лет. Бронзовым призёром в прыжках с вышки у юниорок 14-15 лет стала Полина Качанова.
Все юные спортсмены представляют Электросталь.
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