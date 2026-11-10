Подмосковные прыгуны в воду взяли восемь медалей всероссийских соревнований

10 ноября 2026, 22:07

оригинал Фото: пресс-служба ФВВСР

Спортсмены из Московской области завоевали две золотые, две серебряные и четыре бронзовые медали на Всероссийских соревнованиях по прыжкам в воду. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.