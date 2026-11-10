В Подмосковье началось народное голосование по выбору водоёмов для расчистки
На портале «Добродел» стартовало голосование по программе «100 прудов и озер». Об этом сообщили в пресс-службе Минэкологии Подмосковья.
Каждый житель Московской области может повлиять на то, какой пруд или озеро расчистят в будущем году. На выбор предоставлены 88 водных объектов в 30 городских и муниципальных округах.
«С 10 ноября по 10 декабря вы можете проголосовать по ссылке за очистку пруда, который важен именно вам. Чтобы принять участие, перейдите на страницу голосования на «Доброделе». Выберите свой муниципалитет и найдите в списке любимый водоём. Нажмите кнопку «Проголосовать» и авторизуйтесь через «Госуслуги», чтобы голос был учтён», – рассказали в министерстве.Специалисты проведут очистку водной глади от плавающей растительности; поднимут и утилизируют бытовой мусор; удалят из акватории опасные деревья и скосят излишнюю воздушно-водную растительность.
Программы «100 прудов и озёр» работает в Подмосковье с 2021 года. За это время в регионе расчистили 324 водоёма.