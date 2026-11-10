Для размещения предприятий в Подмосковье доступно более 12 000 локаций

10 ноября 2026, 21:41

оригинал Фото: пресс-служба Мининвеста МО

На территории Московской области предпринимателям для размещения бизнеса сейчас доступно свыше 12 000 локаций. Об этом рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.





Функционал Инвестиционной карты региона позволяет подобрать локацию самостоятельно или оставить заявку на подбор специалистам. Карту можно найти на инвестиционном портале региона.

«Инвестиционная карта Московской области отображает информацию о вариантах размещения, доступных сегодня бизнесу. Сегодня это 12 5000 объектов, включая локации в индустриальных парках, парках культуры и отдыха, а также торговые объекты. Воспользовавшись фильтрами, предприниматель может выбрать объекты для покупки или аренды, земельный участок или помещение», – отметила Зиновьева.