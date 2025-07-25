Подмосковные росгвардейцы задержали в строительном гипермаркете серийных воров
Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО
Сотрудники Ленинского отдела вневедомственной охраны задержали подозреваемых в серии хищений из сетевого магазина. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области
«Стражи порядка прибыли в гипермаркет, когда там сработала тревожная сигнализации. Они выяснили, что 26-летний и 39-летний уроженцы ближнего зарубежья неоднократно обманывали систему самообслуживания, имитируя оплату и похищая стройматериалы. Суммарная стоимость товаров превысила 30 тыс. рублей», – рассказали в пресс-службеРосгвардейцы задержали нарушителей и передали полиции для разбирательства. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.